El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 8 grados hacia la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura será bien recibido, especialmente considerando que las mañanas de noviembre suelen ser frías. A medida que avance el día, se espera que la sensación térmica sea más cálida, gracias a la ausencia de nubes y a la radiación solar.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo a un 30% hacia la tarde. Esto significa que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos predominantes del noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 12 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente hacia el mediodía, alcanzando ráfagas de hasta 22 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas del día, aunque se recomienda abrigarse un poco en la mañana y al caer la tarde.

No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que es ideal para paseos, excursiones o cualquier actividad que se desee realizar en el exterior.

El orto se producirá a las 08:01 y el ocaso a las 17:57, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar del día. En resumen, hoy será un día perfecto para disfrutar de la belleza de Úbeda, con un tiempo propicio para salir y aprovechar el entorno histórico y cultural de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.