El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 9 grados a media mañana.

Durante la tarde, la temperatura continuará en ascenso, llegando a un máximo de 16 grados hacia las 16:00 horas. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque disminuirá a lo largo del día, se mantendrá en niveles cómodos, comenzando en un 59% por la mañana y bajando hasta un 35% en las horas más cálidas.

El viento será un factor a tener en cuenta, ya que se prevé que sople del norte y noreste, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas centrales del día. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

A lo largo de la jornada, no se esperan precipitaciones, lo que significa que los residentes de Tomares podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las 22:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:09. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje de Tomares en su máximo esplendor.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.