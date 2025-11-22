El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, San Juan de Aznalfarache se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 59% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados a las 9:00 horas, aumentando gradualmente hasta llegar a los 12 grados a las 11:00 horas. Este ascenso térmico continuará, alcanzando los 15 grados a las 13:00 horas y los 16 grados a las 15:00 horas, lo que hará que la tarde sea más cálida y agradable para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el norte, con rachas que alcanzarán hasta los 29 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avanza la jornada. A las 18:00 horas, se prevé que la velocidad del viento sea de aproximadamente 14 km/h, lo que aportará una brisa fresca pero no incómoda. La dirección del viento, predominantemente del norte y noreste, contribuirá a mantener el ambiente despejado y seco.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se anticipan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:09 horas, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados a las 19:00 horas y bajando a 7 grados hacia la noche. La humedad relativa aumentará ligeramente, alcanzando un 62% al final del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de un día soleado y fresco, ideal para paseos y actividades al aire libre, sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.