El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

La jornada del 22 de noviembre de 2025 en La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 16 grados en las horas centrales del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura se sentirá más cálida, ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 12 y 27 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 41 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Es recomendable que quienes planeen salir lleven una chaqueta ligera, sobre todo en las horas de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:09, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 4 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría. Por lo tanto, se aconseja llevar ropa abrigada si se planea estar al aire libre durante la noche.

En resumen, el 22 de noviembre en La Rinconada será un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables durante el día y un viento moderado que aportará frescura. Sin duda, una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre y de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.