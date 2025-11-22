El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Puente Genil se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo a un 33% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección noreste, con velocidades que variarán entre 7 y 13 km/h. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación de frío sea un poco más intensa, especialmente en las primeras horas del día. A medida que el sol se eleve y la temperatura aumente, el viento se sentirá más fresco, pero no se anticipan rachas fuertes que puedan causar incomodidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. La visibilidad será óptima, lo que favorece tanto el tránsito como las actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. El ocaso se producirá a las 18:04, momento en el que las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia la noche.

En resumen, el tiempo en Puente Genil para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.