El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 5 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 50% y aumentando ligeramente a lo largo del día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas más tempranas. Sin embargo, la combinación de cielos despejados y temperaturas en ascenso permitirá que la tarde sea más cálida, con máximas que podrían llegar a los 11 grados .

El viento soplará desde el este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la mañana. A medida que el día avance, la intensidad del viento disminuirá, lo que hará que las condiciones sean más tranquilas y agradables para actividades al aire libre.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los habitantes de Priego de Córdoba pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La ausencia de nubes significativas permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para paseos y actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:02, marcando el inicio de una noche que se prevé fresca, con temperaturas que podrían bajar hasta los 2 grados en las horas más tardías.

En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy se caracteriza por cielos despejados, temperaturas agradables durante el día y un viento suave que hará que la jornada sea placentera. Es un buen momento para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre, aprovechando el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.