El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 1 y 3 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 4 grados a las 10:00 horas, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y descendiendo gradualmente hasta un 34% por la tarde. Este descenso en la humedad, combinado con la ausencia de precipitaciones, contribuirá a que el día se sienta más seco y cómodo. No se prevén lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es del 0% a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h en las horas más cálidas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas desciendan nuevamente a los 3 grados hacia el final del día.

A medida que se acerque la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo de 10 grados a las 15:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:02, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 2 grados a las 19:00 horas.

En resumen, el día en Pozoblanco se caracterizará por un tiempo despejado y seco, con temperaturas frescas que invitan a disfrutar de la naturaleza. La combinación de un cielo claro y la ausencia de lluvias permitirá que los habitantes y visitantes de la localidad aprovechen al máximo este día, ya sea para pasear, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de un agradable momento al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.