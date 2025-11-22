El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 8 grados .

A medida que avance el día, la temperatura irá aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales. La sensación térmica será agradable, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante la mañana y al caer la tarde. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, rondando entre el 35% y el 59%, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto permitirá que los habitantes de Palma del Río disfruten de un día soleado y seco, ideal para paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:06, momento en el que el cielo se tornará más oscuro, pero aún se podrán apreciar algunas nubes altas que añadirán un toque de belleza al atardecer.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Aprovecha este día para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.