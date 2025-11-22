El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Los Palacios y Villafranca se despertará bajo un cielo mayormente despejado. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 16 grados en las horas centrales del día, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 48% por la mañana y descendiendo a un 35% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente con la brisa del noreste que soplará a lo largo del día.

El viento, que provendrá del noreste, tendrá una velocidad variable, alcanzando ráfagas de hasta 39 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa puede resultar refrescante, pero también es recomendable tener precaución si se planean actividades al aire libre, ya que podría generar una sensación térmica más baja de lo esperado.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado sin preocupaciones de mal tiempo. Esto es ideal para quienes deseen realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en familia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 18:09, momento en el cual el cielo podría presentar algunas nubes altas, aunque en general se espera que el día termine con un ambiente despejado.

En resumen, el tiempo en Los Palacios y Villafranca para hoy será predominantemente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre, aprovechando las condiciones favorables que nos ofrece la meteorología.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.