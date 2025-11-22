El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, se espera en Osuna un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente fresco y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados , con una ligera tendencia a aumentar hacia el mediodía.

A medida que avance la jornada, se prevé que las temperaturas alcancen un máximo de 14 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un tiempo templado ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, alrededor del 40%, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 13 km/h. En las primeras horas de la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando ligeramente a medida que el día avanza. Este viento fresco será un alivio ante las temperaturas más cálidas del mediodía.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que los residentes de Osuna pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el tiempo. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la tarde, alcanzando los 10 grados al caer la noche.

La puesta de sol está programada para las 18:06, momento en el cual el cielo se tornará más oscuro, pero aún se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados , y el cielo despejado permitirá una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será predominantemente despejado, con temperaturas agradables durante el día y un viento suave que hará que la experiencia al aire libre sea placentera. No se esperan lluvias, lo que convierte a este día en una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al exterior, ya sea pasear por el campo o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.