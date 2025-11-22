El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, cuando se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados. Este clima templado será ideal para actividades al aire libre, ya que la sensación térmica será bastante confortable.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, con valores que rondarán entre el 41% y el 47% a lo largo del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero no incómodo, lo que es característico de esta época del año en la región. La combinación de temperaturas agradables y baja probabilidad de precipitaciones, que se sitúa en un 0% durante todo el día, sugiere que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los habitantes de Morón disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 19 km/h. Estas condiciones de viento no solo aportarán una sensación de frescura, sino que también ayudarán a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el aire, manteniendo el ambiente seco y agradable. Las ráfagas más intensas se prevén en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el sol se elevará en el horizonte a las 08:07 y se ocultará a las 18:07, brindando un total de 10 horas de luz solar. Este es un buen momento para disfrutar de paseos, deportes o simplemente relajarse en parques y espacios abiertos. La claridad del cielo y la ausencia de nubes altas o bajas permitirán que los rayos del sol calienten el ambiente, haciendo de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de la vida al aire libre en Morón de la Frontera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.