El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Montilla se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con una notable ausencia de nubes durante las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las primeras horas del día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que rondan los 6 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 5 grados, proporcionando un ambiente fresco pero agradable para los que salgan a realizar actividades al aire libre.

A partir de las 7 de la mañana, el cielo comenzará a mostrar un ligero cambio, con la aparición de nubes que darán paso a un estado de "muy nuboso" hacia las 8 de la mañana. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Montilla pueden disfrutar de un día seco, ideal para paseos y actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 2 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados . Este ligero aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de viento fuerte, hará que la sensación térmica sea más agradable, alcanzando hasta 12 grados en su punto más alto. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, llegando a los 10 grados hacia las 5 de la tarde.

El viento será otro factor a tener en cuenta hoy. Se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 11 y 27 km/h a lo largo del día. Aunque no se espera que el viento sea excesivamente fuerte, sí podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

El ocaso se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Montilla se prepara para un día que promete ser tranquilo y placentero, ideal para disfrutar de la belleza del paisaje otoñal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.