El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Moguer según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 17 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura mínima de 8 grados a las 4:00 AM. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 10 grados a las 9:00 AM y subiendo hasta los 12 grados al mediodía.
La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 44% hacia las 9:00 AM. Este descenso en la humedad contribuirá a la sensación de calor a medida que el sol se eleva en el cielo. Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 17 grados a las 4:00 PM, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este y noreste. La velocidad del viento oscilará entre 5 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a 37 km/h hacia las 10:00 AM. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas expuestas.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Moguer podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 6:00 PM y bajando a 9 grados hacia las 9:00 PM. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 65% a las 11:00 PM. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 6:12 PM.
En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Dos centenares de trabajadores de Hitachi se encierran en la fábrica de Córdoba con la Policía Nacional en el exterior
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Cortes de tráfico en varias avenidas de Córdoba al paso de una manifestación de trabajadores de Hitachi
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Planes para disfrutar del fin de semana en Córdoba: luces de Navidad, música y mucho más