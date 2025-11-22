El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 17 grados a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura mínima de 8 grados a las 4:00 AM. A medida que avance la mañana, la temperatura irá en aumento, alcanzando los 10 grados a las 9:00 AM y subiendo hasta los 12 grados al mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% a las 00:00 horas y disminuyendo gradualmente a un 44% hacia las 9:00 AM. Este descenso en la humedad contribuirá a la sensación de calor a medida que el sol se eleva en el cielo. Durante la tarde, se prevé que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 17 grados a las 4:00 PM, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este y noreste. La velocidad del viento oscilará entre 5 y 25 km/h en las primeras horas, aumentando a 37 km/h hacia las 10:00 AM. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, aunque es recomendable tener precaución, ya que las ráfagas pueden ser más intensas en áreas expuestas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Moguer podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 15 grados a las 6:00 PM y bajando a 9 grados hacia las 9:00 PM. La humedad relativa aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 65% a las 11:00 PM. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 6:12 PM.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.