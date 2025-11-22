El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que es ideal para actividades al aire libre. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 5 grados , descendiendo ligeramente a 4 grados en las horas más frías, pero se espera que a medida que avance el día, la temperatura alcance un máximo de 10 grados hacia la tarde.

La sensación térmica será un poco más baja, especialmente en las primeras horas, donde se prevén valores de hasta -1 grado. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la sensación térmica mejorará, alcanzando hasta 10 grados en las horas centrales del día. Es recomendable vestirse en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 17 y 34 km/h, predominando de dirección este-noreste. Estas ráfagas pueden hacer que la sensación de frío sea más intensa, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde. Se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente para quienes realicen deportes o actividades en zonas abiertas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es un alivio para los agricultores y para aquellos que planean eventos al aire libre. La ausencia de nubes también permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, que se espera que ocurra a las 18:00 horas, brindando una vista espectacular en el horizonte.

En resumen, Martos disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas que irán en aumento a medida que avance la jornada. La combinación de un cielo despejado y la falta de precipitaciones hará que sea un día ideal para salir y disfrutar de la naturaleza, aunque se recomienda abrigarse adecuadamente debido al viento y las bajas temperaturas matutinas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.