El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa se situará en torno al 53%, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente durante las primeras horas del día.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados a media mañana, y posteriormente, durante la tarde, se elevará hasta los 15 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo que, aunque seguirá mayormente despejado, presentará algunas nubes altas hacia la tarde, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:07. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este-noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 19 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, estas condiciones no serán motivo de preocupación, ya que el viento será moderado y no se prevén rachas que puedan causar inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias que puedan alterar los planes de los marcheneros. Este clima seco y soleado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el campo o encuentros familiares en parques.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 7 grados hacia las últimas horas del día. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. En resumen, el día de hoy en Marchena se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.