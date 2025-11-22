El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Mairena del Aljarafe disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que se mantendrán a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la tarde, las condiciones meteorológicas serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las horas. La temperatura comenzará en torno a los 8 grados en las primeras horas del día, alcanzando un máximo de 16 grados hacia la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga agradable, con un leve descenso hacia la noche, donde se situará alrededor de los 7 grados. La humedad relativa también será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 59% por la mañana y disminuyendo a un 36% en las horas centrales del día, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

El viento soplará desde el norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 15 y 23 km/h. Durante las horas más activas, especialmente entre las 8 y las 10 de la mañana, se registrarán rachas más intensas, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir temprano.

A lo largo de la tarde, el viento irá disminuyendo gradualmente, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La puesta de sol se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que promete ser muy agradable.

En resumen, Mairena del Aljarafe se prepara para un día de clima primaveral en pleno otoño, con cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que se presentarán a lo largo de la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.