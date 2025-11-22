El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 15 grados en las horas más cálidas, especialmente entre las 15:00 y las 16:00 horas.
La sensación térmica, sin embargo, será un poco más baja, con valores que rondarán entre los 5 y 10 grados, debido a la presencia de vientos del noreste que soplarán con intensidad variable. Durante la mañana, la velocidad del viento alcanzará los 21 km/h, aumentando a lo largo del día hasta llegar a picos de 48 km/h en las horas de la tarde. Este viento fresco puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas más tempranas y al caer la tarde.
A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas en la tarde, especialmente entre las 20:00 y las 23:00 horas. Sin embargo, estas nubes no traerán consigo precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no se esperan interrupciones en las actividades al aire libre, lo que es ideal para quienes planean disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.
La noche caerá con temperaturas que descenderán nuevamente, situándose entre los 7 y 8 grados, y el viento continuará soplando, aunque con menor intensidad. La puesta de sol se producirá a las 18:08, marcando el inicio de una noche tranquila y despejada.
En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya que las condiciones climáticas son favorables y no se prevén lluvias. La comunidad puede aprovechar este clima benévolo para realizar planes familiares o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.
- Hallada en Cabra una hembra adulta de lince ibérico, nuevo hito en la recuperación de la especie
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Dos centenares de trabajadores de Hitachi se encierran en la fábrica de Córdoba con la Policía Nacional en el exterior
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Cortes de tráfico en varias avenidas de Córdoba al paso de una manifestación de trabajadores de Hitachi
- Benita (Maestro Joao): “Este es el número que ganará el Gordo de la Lotería de Navidad este año”
- El Ayuntamiento de Cabra suspenderá temporalmente las posibles licencias para la instalación de plantas de biogás
- Planes para disfrutar del fin de semana en Córdoba: luces de Navidad, música y mucho más