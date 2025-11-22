El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Lucena se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes que aparecerán a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 6 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura continúe subiendo, alcanzando los 12 grados en las horas centrales. Sin embargo, a partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender gradualmente, situándose en torno a los 10 grados hacia las 17:00 horas. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 44% por la mañana y aumentando ligeramente hasta un 55% en las horas de la tarde.

El viento será un factor notable en la predicción meteorológica de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos del este con velocidades de hasta 6 km/h, aumentando a medida que el día avanza. En las horas centrales, el viento cambiará a dirección norte, alcanzando velocidades de hasta 12 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Por la tarde, se espera que el viento se mantenga en torno a los 9 km/h, con ráfagas que podrían llegar a los 14 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto permitirá que los lucentinos disfruten de un día al aire libre sin preocupaciones por el mal tiempo. La visibilidad será buena, lo que facilitará actividades al aire libre y desplazamientos por la ciudad.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán rápidamente, alcanzando los 5 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:03, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará agradable y soleado en Lucena. En resumen, un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente favorable y sin riesgo de lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.