El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Lora del Río se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 9 grados hacia las 10 de la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% y descendiendo a un 50% a media mañana. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad aumentará nuevamente hacia la tarde, alcanzando un 60% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 22 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén alrededor del mediodía, cuando el viento podría alcanzar hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Por la tarde, el viento disminuirá gradualmente, estabilizándose en torno a los 6 km/h hacia la noche.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los índices de probabilidad de lluvia se mantienen en cero. Esto significa que los habitantes de Lora del Río podrán disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje sin inconvenientes.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 15 grados alrededor de las 3 de la tarde. Sin embargo, conforme se aproxime el ocaso, que ocurrirá a las 18:06, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 9 grados hacia las 8 de la noche.

En resumen, el tiempo en Lora del Río para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el día, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para diversas actividades.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.