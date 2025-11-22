El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Linares, con temperaturas que oscilarán entre los 2 y 10 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten gradualmente el ambiente. A las 8:00 AM, la temperatura será de aproximadamente 6 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% y descendiendo a lo largo del día, alcanzando un 30% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que el sol se eleva en el cielo. Sin embargo, se recomienda a los habitantes de Linares vestirse adecuadamente para el frío matutino, especialmente durante las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que variarán entre 6 y 25 km/h. Durante la mañana, el viento será más fuerte, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a una sensación más cálida por la tarde.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 8:00 PM. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 5:58 PM, marcando el final de un día despejado y fresco.

En resumen, Linares disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables durante las horas centrales del día y un viento moderado que aportará frescura al ambiente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.