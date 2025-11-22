El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, se prevé un tiempo mayormente despejado en Lepe, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 17 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, alcanzando una temperatura de 9 grados a las 00:00 y subiendo gradualmente hasta los 17 grados hacia la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% a primera hora y descendiendo hasta un 32% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas, especialmente con la brisa del norte que se espera.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 29 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la mañana y a primera hora de la tarde, alcanzando hasta 29 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. A medida que avance el día, el viento irá disminuyendo, lo que permitirá que las temperaturas se sientan más agradables.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo será ideal para disfrutar de paseos y actividades recreativas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00. La puesta de sol se producirá a las 18:14, marcando el final de un día soleado y agradable. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 10 grados, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente despejado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.