El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, se presenta en Lebrija con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 11 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 51% por la mañana y descendiendo hasta un 36% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se registrará una brisa constante del noreste, con velocidades que variarán entre 8 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en zonas abiertas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día ideal para disfrutar de paseos, deportes o cualquier actividad que se realice al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes y del entorno natural de Lebrija.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad del día. El ocaso se producirá a las 18:11, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, cerrando el día con un ambiente fresco y despejado.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día que invita a salir y aprovechar el buen tiempo antes de que el invierno se asiente por completo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.