El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 11 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán mínimas de 4 grados, pero a medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 14:00 horas, alcanzando los 11 grados. Este ascenso térmico será especialmente notable en las horas centrales del día, donde el sol brillará con fuerza, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 39% por la mañana y descendiendo hasta un 24% en las horas más cálidas. Esto sugiere que, aunque el día será fresco, la sensación térmica será más llevadera gracias a la ausencia de nubosidad y la baja probabilidad de precipitaciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople de manera suave, con velocidades que oscilarán entre 2 y 8 km/h, predominando direcciones del norte y noreste. Este viento ligero contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero no incómodo, ideal para actividades al aire libre.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades en la ciudad. La ausencia de lluvias también permitirá que el suelo se mantenga seco, lo que es favorable para el tráfico y las actividades cotidianas.

El orto se producirá a las 08:02 y el ocaso a las 17:59, lo que proporciona un día relativamente corto, típico de esta época del año. A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.