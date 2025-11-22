El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 34% en la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta fresco, pero cómodo, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 22 km/h. Las rachas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 26 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más baja. A medida que el día avance, el viento irá disminuyendo en intensidad, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no afectarán la claridad del cielo, manteniendo un panorama mayormente despejado.

En resumen, el tiempo en Isla Cristina para hoy es ideal para disfrutar de un día al aire libre. Con temperaturas agradables, un cielo despejado y vientos moderados, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo las horas de luz, que se extenderán desde el orto a las 08:15 hasta el ocaso a las 18:15. Es un día perfecto para pasear por la playa, realizar actividades deportivas o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad costera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.