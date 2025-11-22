El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Huelva se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 10 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 33% hacia el mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente en las primeras horas del día y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que variarán entre 10 y 18 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 30 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas costeras, por lo que se aconseja a los paseantes estar preparados para el viento.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por el tiempo, permitiendo disfrutar de actividades como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar los hermosos paisajes de la región.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 10 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 18:13, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, Huelva disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la belleza natural de la región, ya sea en la playa, en el campo o simplemente paseando por la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.