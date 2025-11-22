El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 16 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados. Este aumento de temperatura será bien recibido, especialmente tras las frescas mañanas de noviembre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a un 36% durante la tarde. Esto sugiere que el ambiente se sentirá relativamente seco, lo que contribuirá a la sensación de calidez en las horas más cálidas del día. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 51% hacia el final del día, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste a lo largo de la jornada, con velocidades que variarán entre 9 y 24 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 38 km/h alrededor de las 11:00 horas. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas, aunque es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá necesidad de paraguas ni de preocuparse por el mal tiempo. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Dos Hermanas disfruten de un día sin interrupciones por condiciones climáticas adversas.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el final de un día soleado y agradable.

En resumen, el tiempo en Dos Hermanas para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de la comunidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.