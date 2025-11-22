El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Écija se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 48% y descendiendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las temperaturas irán aumentando lentamente, alcanzando los 11 grados hacia el mediodía. La ausencia de precipitaciones es notable, ya que se espera un día completamente seco, sin probabilidades de lluvia en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del noreste, con velocidades que rondarán los 11 km/h. A medida que el día progrese, la intensidad del viento variará, alcanzando ráfagas de hasta 30 km/h en las horas centrales de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de mayor actividad.

En la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 15 grados . Sin embargo, conforme se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 8 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:05, marcando el inicio de un ambiente más fresco y tranquilo.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas, que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o encuentros familiares.

En resumen, Écija disfrutará de un día de clima favorable, con temperaturas agradables, ausencia de lluvias y un cielo mayormente despejado. Es una excelente oportunidad para aprovechar el tiempo al aire libre y disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.