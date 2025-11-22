El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Coria del Río disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con cielos limpios que permitirán que los rayos del sol iluminen la localidad durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan estables, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados . La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados, brindando un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 38% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente al amanecer. A medida que avance el día, la combinación de sol y temperaturas más cálidas hará que la sensación de frescura disminuya.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que alcanzarán hasta 33 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque fresco, no será suficiente para generar incomodidad, y podría incluso resultar refrescante en un día soleado. Las ráfagas más intensas se sentirán entre las 14:00 y las 16:00 horas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre durante ese tiempo.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá que los habitantes de Coria del Río disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas. Este clima seco y soleado es ideal para paseos, actividades deportivas o simplemente disfrutar de un día en familia en los parques locales.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 9 grados hacia la medianoche. El ocaso se producirá a las 18:10, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. En resumen, Coria del Río vivirá un día espléndido, perfecto para aprovechar al máximo las actividades diarias sin la preocupación de cambios climáticos adversos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.