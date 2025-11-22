El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 7 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura ascienda lentamente, alcanzando los 10 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% y descendiendo a un 42% durante la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque el día será mayormente soleado, se prevé un ligero aumento en la nubosidad hacia la tarde, con algunas horas de cielo poco nuboso, especialmente entre las 17:00 y las 20:00 horas.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 28 km/h. Las ráfagas más intensas se presentarán en las horas centrales del día, alcanzando su máximo alrededor de las 12:00, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente para aquellos que se encuentren en espacios abiertos.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias durante el día. Esto es un alivio para quienes planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas continuarán su ascenso, alcanzando un máximo de 14 grados hacia las 16:00 horas, antes de comenzar a descender nuevamente al caer la tarde.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:03, las temperaturas comenzarán a bajar, y se espera que al final del día se sitúen en torno a los 6 grados. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán una buena visibilidad de las estrellas.

En resumen, Córdoba disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, ideal para salir y disfrutar de la ciudad. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde y la noche, y aprovechar las horas de sol para realizar actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.