El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Castilleja de la Cuesta disfrutará de un tiempo mayormente despejado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, lo que permitirá que los rayos del sol iluminen la localidad. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque alrededor de 15 grados a las 15:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo a un 33% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser algo más fresca en las primeras horas, especialmente para aquellos que salgan temprano.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 9 y 32 km/h, predominando del norte y noreste. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando su máxima velocidad a las 12:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean realizar actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.

La probabilidad de precipitación es nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos por el parque o eventos deportivos. La visibilidad será excelente, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:09 horas. La noche se presentará fresca, por lo que se aconseja llevar abrigo si se planea estar al aire libre.

En resumen, Castilleja de la Cuesta vivirá un día agradable y soleado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.