El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Cartaya se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 11 grados hacia el mediodía, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% y descendiendo gradualmente hasta un 31% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando su intensidad hacia la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio, especialmente durante las horas más cálidas del día, aunque se recomienda abrigarse un poco si se planea estar al aire libre durante la mañana.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 19:00 horas. Las condiciones seguirán siendo mayormente despejadas, aunque se anticipan algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la jornada. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es especialmente favorable para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o eventos familiares. La puesta de sol se producirá a las 18:14, ofreciendo un espectáculo visual que se podrá disfrutar sin la preocupación de la lluvia.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento moderado que aportará frescura. Es un día perfecto para salir y aprovechar el entorno natural que ofrece la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.