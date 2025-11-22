El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Carmona se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 10 grados hacia las 11:00 horas, proporcionando un tiempo fresco pero cómodo para las actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 55% por la mañana y descendiendo a un 48% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad. A lo largo de la tarde, la temperatura alcanzará su punto máximo, llegando a los 14 grados entre las 15:00 y 16:00 horas, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado ideal para paseos y actividades recreativas.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 15 y 27 km/h durante la mañana y la tarde. Se prevé que la racha máxima de viento alcance los 41 km/h alrededor de las 10:00 horas, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Sin embargo, a medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo hacia la tarde y la noche.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de eventos al aire libre, paseos familiares o simplemente relajarse en los parques de la ciudad.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 23:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La puesta de sol se producirá a las 18:07, marcando el inicio de una noche tranquila y fresca.

En resumen, Carmona disfrutará de un día mayormente soleado y fresco, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.