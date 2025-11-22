El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, se espera un tiempo mayormente despejado en Camas, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 16 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que la luz del sol ilumine la ciudad, creando un ambiente agradable para las actividades al aire libre. A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando, alcanzando su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 16 grados.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 31% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio, la sensación térmica mejorará conforme avance la jornada, haciendo que el tiempo sea más confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del noreste, con velocidades que variarán entre 6 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se anticipan durante la mañana y la tarde, alcanzando hasta 34 km/h a las 10 de la mañana. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Camas pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 8 grados hacia la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso programado para las 18:09. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y la belleza natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Camas para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir, socializar y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.