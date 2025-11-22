El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, se presenta en Cabra con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable durante la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 5 y 7 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados, lo que proporcionará un tiempo fresco pero cómodo para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% por la mañana y descendiendo a un 30% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para paseos y actividades recreativas.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del noreste con velocidades que variarán entre 9 y 15 km/h. Durante las primeras horas, el viento será más suave, alcanzando su máxima intensidad en torno a las 10 de la mañana, cuando se espera que sople a 26 km/h. Este viento fresco puede ser un alivio en las horas más cálidas del día, aunque no se anticipan rachas fuertes que puedan causar inconvenientes.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las condiciones meteorológicas son ideales para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades deportivas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a mostrar algunas nubes altas, pero estas no afectarán significativamente la luminosidad del día. La puesta de sol se producirá a las 18:02, ofreciendo un espectáculo visual que se verá realzado por la claridad del cielo.

En resumen, el tiempo en Cabra para hoy es perfecto para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.