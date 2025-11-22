El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Las Cabezas de San Juan se verá favorecida por un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 47% por la mañana y descendiendo hasta un 37% en las horas de la tarde. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un ligero aumento en la humedad, que podría llegar hasta un 49% al caer la noche.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar picos de 27 km/h en la tarde. Este viento fresco puede proporcionar un alivio agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado. A medida que se acerque la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes altas, pero sin afectar la claridad general del día.

El orto se producirá a las 08:09, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se espera para las 18:10, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz. Este clima favorable es ideal para realizar actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la naturaleza en la localidad.

En resumen, el día de hoy en Las Cabezas de San Juan se caracteriza por un tiempo mayormente despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones, lo que lo convierte en una excelente oportunidad para disfrutar de un día al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.