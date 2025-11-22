El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 8 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 9 grados a las 09:00 y suba hasta los 10 grados a las 10:00. Durante la tarde, la temperatura continuará en ascenso, alcanzando un máximo de 15 grados a las 15:00. Este aumento en la temperatura, combinado con el cielo despejado, hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 27 km/h en las primeras horas del día, aumentando ligeramente en la tarde. A las 10:00, se prevé que el viento alcance su máxima racha de 35 km/h, lo que podría generar una ligera sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, a medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo hacia la tarde.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de posibilidades de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos por la ciudad.

La puesta de sol se producirá a las 18:09, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará más cálido y agradable a medida que avance la jornada. La combinación de cielos despejados, temperaturas agradables y vientos moderados hará de este 22 de noviembre un día propicio para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Bormujos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.