El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 6 grados al amanecer y alcanzarán un máximo de 11 grados hacia la tarde. Este ascenso térmico será gradual, permitiendo que los habitantes de Bailén puedan disfrutar de un día fresco pero cómodo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a un 31% durante las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se espera que sople principalmente del noreste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento ligero a moderado contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los planes al aire libre no se verán afectados por condiciones climáticas adversas. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y despejado.

A medida que el sol se eleva en el horizonte, el orto se producirá a las 08:03, brindando luz natural que acompañará a los bailenenses durante sus actividades diarias. El ocaso, por su parte, se espera que ocurra a las 17:59, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el entorno.

En resumen, Bailén disfrutará de un día despejado, con temperaturas frescas y un viento suave del noreste. Es una excelente oportunidad para salir, realizar actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo antes de que lleguen las temperaturas más frías del invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.