El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Baeza se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de un paisaje claro y luminoso. Las temperaturas, sin embargo, se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 4 grados a las 00:00 horas y descendiendo hasta alcanzar los 1 grado en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 3 grados a las 10:00 horas.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura. A medida que el sol se eleva, la humedad se situará en torno al 41% hacia la tarde, lo que hará que el ambiente sea más confortable para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre los 5 y 25 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fría. A medida que avance la jornada, el viento se irá suavizando, con velocidades que rondarán los 10 km/h hacia la tarde.

No se esperan precipitaciones en Baeza durante el día de hoy, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permitirá disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades al aire libre. La ausencia de nubes también favorecerá la visibilidad, permitiendo apreciar el entorno natural y arquitectónico de la ciudad.

El ocaso se producirá a las 17:58 horas, marcando el final de un día que, aunque fresco, se presentará como una excelente oportunidad para disfrutar de la belleza de Baeza. Con un cielo despejado y temperaturas agradables por la tarde, los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día, ya sea paseando por sus calles históricas o disfrutando de la gastronomía local en las terrazas al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.