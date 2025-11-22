El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Baena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 4 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 43% y aumentando ligeramente a medida que avanza el día, alcanzando un 32% por la tarde.

A medida que el sol se eleva, se espera que las temperaturas suban gradualmente, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales del día. Este incremento en la temperatura, combinado con la escasa nubosidad, hará que el ambiente sea propicio para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, especialmente durante las primeras horas y al caer la tarde, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El viento será otro factor a tener en cuenta. Durante la mañana, se registrarán vientos del sureste con velocidades de hasta 10 km/h, que irán disminuyendo a lo largo del día. Por la tarde, el viento cambiará a dirección sur, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. Esta brisa suave contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Baena.

El orto se producirá a las 08:04, brindando a los habitantes la oportunidad de comenzar el día con luz natural. Por otro lado, el ocaso se espera para las 18:02, lo que permitirá disfrutar de una tarde prolongada antes de que caiga la noche. En resumen, el tiempo de hoy en Baena se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.