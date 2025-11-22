El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Ayamonte se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 17 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 30% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser un poco más fresca en las primeras horas, especialmente con la brisa del norte que soplará a lo largo del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del norte con velocidades que oscilarán entre los 10 y 18 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h en las horas más activas. Esta brisa puede proporcionar un alivio agradable del calor, aunque también podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre. Los amantes de la naturaleza y los deportes podrán disfrutar de un día perfecto para pasear, hacer senderismo o simplemente relajarse en los espacios abiertos de la ciudad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia el final del día. El ocaso se producirá a las 18:15, momento en el que el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, Ayamonte disfrutará de un día soleado y fresco, ideal para actividades al aire libre. Con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.