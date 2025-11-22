El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Arahal se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta la mañana, se espera que las condiciones sean ideales para disfrutar de actividades al aire libre, ya que la visibilidad será excelente y las temperaturas se mantendrán frescas, rondando entre los 6 y 8 grados .

A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 15 grados en las horas centrales de la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 49%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para los habitantes de la localidad.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 19 km/h, aumentando a medida que se acerque la tarde, alcanzando picos de hasta 33 km/h. Este viento fresco puede hacer que la sensación térmica sea un poco más baja, por lo que se recomienda llevar una chaqueta ligera si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La ausencia de precipitaciones, combinada con el cielo despejado, permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente, aunque se aconseja protegerse adecuadamente si se va a estar expuesto al sol durante períodos prolongados.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 7 grados . El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 18:07. La noche se presentará tranquila, ideal para disfrutar de un paseo o una cena al aire libre.

En resumen, el tiempo en Arahal para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para aprovechar el tiempo en familia o con amigos, disfrutando de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.