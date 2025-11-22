El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 3 y 5 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 12 grados en las horas centrales, proporcionando un respiro del frío matutino.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 50% por la mañana y descendiendo hasta un 27% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas provenientes del este y sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 15 km/h. Las ráfagas más intensas se producirán en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en zonas abiertas. Es recomendable que quienes planeen salir se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Este clima es perfecto para disfrutar de actividades como paseos por el campo o visitas a parques locales.

El orto se producirá a las 08:04 y el ocaso a las 18:00, lo que proporciona un amplio margen de luz solar para disfrutar de la jornada. Con un cielo despejado y temperaturas agradables, Andújar se presenta como un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. En resumen, el tiempo de hoy promete ser favorable, con un ambiente soleado y fresco, ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad y sus alrededores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.