El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Almonte se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada hasta la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 8 grados, lo que sugiere un inicio fresco, pero agradable. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 15 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un tiempo templado.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 54% al final del día. Esto indica que, aunque el aire se sentirá fresco, no habrá una sensación de incomodidad por la humedad, lo que es favorable para quienes planean salir a caminar o realizar actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople del noreste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 45 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la mañana, alcanzando hasta 45 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes realicen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la intensidad del viento disminuirá, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más tranquilo.

No se esperan precipitaciones en todo el día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvia. La probabilidad de precipitación es del 0%, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado. Esto es ideal para aquellos que planean realizar actividades como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza.

En resumen, Almonte disfrutará de un día mayormente despejado con temperaturas agradables y vientos moderados. La combinación de un cielo claro, temperaturas templadas y la ausencia de lluvia promete un día perfecto para disfrutar al aire libre. Se recomienda a los habitantes y visitantes que aprovechen estas condiciones favorables, ya que el tiempo será propicio para diversas actividades.

