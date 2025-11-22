El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando hasta 15 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 61% por la mañana y descendiendo a un 31% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá fresco al inicio, la sensación térmica mejorará conforme se acerque la tarde, haciendo que el tiempo sea más cómodo para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte y noreste, con velocidades que variarán entre 10 y 20 km/h. Durante las horas más activas del día, especialmente entre las 10:00 y las 16:00, se registrarán ráfagas más intensas, alcanzando hasta 36 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se anticipan condiciones adversas que puedan afectar la movilidad o las actividades cotidianas.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias a lo largo del día. Esto es un alivio para aquellos que planean salir, ya que podrán disfrutar de un día soleado sin la preocupación de un cambio repentino en el tiempo. Las nubes altas comenzarán a aparecer hacia la tarde, pero no afectarán la claridad del cielo ni provocarán precipitaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores cercanos a los 8 grados hacia las 21:00. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 18:13, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de actividades al aire libre.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente soleado, con temperaturas agradables y vientos moderados. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo, practicando deporte o simplemente relajándose al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.