El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde la madrugada y a lo largo de la mañana, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y 9 grados en las primeras horas del día, proporcionando un inicio fresco pero agradable.

A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando, alcanzando los 10 grados a media mañana y subiendo hasta los 12 grados hacia el mediodía. La sensación térmica será bastante confortable, gracias a la ausencia de precipitaciones y a la baja probabilidad de lluvia, que se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar del aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 44% en las horas centrales del día. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más seco y cómodo, ideal para actividades al exterior.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 26 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 40 km/h, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planean realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas. Sin embargo, estas condiciones no deberían ser un impedimento para disfrutar de un paseo o una reunión al aire libre.

Hacia la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 16 grados , antes de comenzar a descender nuevamente al caer la noche. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:09, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer.

En resumen, el tiempo en La Algaba para hoy es ideal, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el parque, una comida en la terraza o simplemente relajarse bajo el sol.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.