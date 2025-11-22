El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada hasta el mediodía, se espera que el cielo permanezca completamente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los -1 y 0 grados , lo que sugiere que se recomienda abrigarse bien al salir.

A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 10 grados en las horas centrales. Este ligero ascenso en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá en torno al 45% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de frescura, pero sin llegar a ser incómoda. La combinación de sol y temperaturas moderadas hará que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante el frío matutino.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur a lo largo del día, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 16 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 24 km/h en las horas de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. Por lo tanto, es recomendable tener en cuenta el viento al planificar actividades al exterior.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades deportivas.

El orto se producirá a las 08:02 y el ocaso a las 18:00, lo que proporciona un buen número de horas de luz solar para disfrutar del día. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, por lo que se aconseja llevar una chaqueta o abrigo si se planea estar al aire libre después del ocaso.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.