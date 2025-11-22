El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, sábado 22 de noviembre

El día de hoy, 22 de noviembre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 7 y 9 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 46% y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor del mediodía, alcanzando los 15 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera brisa proveniente del noreste, con velocidades que variarán entre 15 y 20 km/h. Esta combinación de condiciones hará que la sensación térmica sea más cálida, ideal para actividades al aire libre.

Durante la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se prevé la aparición de algunas nubes altas hacia el final del día. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo.

La tarde se caracterizará por temperaturas que comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 12 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 41% al caer la noche. La brisa del noreste se mantendrá, aunque su intensidad disminuirá, con rachas que no superarán los 12 km/h.

Al caer la noche, el cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 18:09. Las temperaturas nocturnas descenderán a 8 grados , creando un ambiente fresco y agradable para quienes deseen salir a pasear o disfrutar de la tranquilidad de la noche.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la belleza del entorno natural.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-21T20:57:11.