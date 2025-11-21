El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El Viso del Alcor se prepara para un día de clima despejado y fresco este 21 de noviembre de 2025. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán completamente despejados, lo que permitirá que el sol brille intensamente a lo largo del día. Las temperaturas comenzarán en torno a los 9 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 5 grados a las 08:00. A medida que avanza la mañana, se espera un leve aumento en la temperatura, alcanzando los 7 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 11 grados hacia el mediodía.

La tarde traerá un ligero ascenso térmico, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 15 grados . Sin embargo, al caer la tarde, se prevé que las temperaturas comiencen a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados a las 19:00. La jornada culminará con un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 8 grados a las 22:00.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 67% a las 00:00 y descendiendo gradualmente hasta un 58% al final del día. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las horas más tempranas y al caer la noche.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección norte-noreste, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 18 km/h a lo largo del día. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 31 km/h a las 14:00, lo que podría generar una sensación térmica más fría, especialmente en áreas abiertas. A medida que avanza la tarde, el viento disminuirá gradualmente, lo que permitirá que la temperatura se sienta más cálida en comparación con las horas de la mañana.

No se prevén precipitaciones durante el día, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

En resumen, este 21 de noviembre será un día ideal para disfrutar del aire libre en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas frescas y un viento moderado que aportará una agradable brisa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.