El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, Utrera se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de la temperatura.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 16 grados durante la tarde. Este ascenso térmico será notable, especialmente en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque 16 grados a partir del mediodía. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados hacia la noche.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% por la mañana y disminuyendo a un 60% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad, lo que hará que la sensación térmica sea más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 8 y 20 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se producirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 34 km/h. Este viento puede aportar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan en capas para adaptarse a los cambios de temperatura.

No se esperan precipitaciones en Utrera, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre pueden llevarse a cabo sin preocupaciones de mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Con el orto a las 08:08 y el ocaso a las 18:09, los habitantes de Utrera podrán aprovechar al máximo las horas de luz. Es un día ideal para actividades al aire libre, paseos por el campo o simplemente disfrutar de un café en una terraza. En resumen, el tiempo de hoy en Utrera se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar de un día otoñal agradable y soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.