El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, viernes 21 de noviembre

El día de hoy, 21 de noviembre de 2025, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, lo que favorecerá la entrada de luz solar y contribuirá a un aumento gradual de las temperaturas.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 grados en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 9 grados hacia la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura será bien recibido, especialmente considerando que las mañanas de noviembre suelen ser frescas. A medida que avance el día, se espera que la sensación térmica sea más confortable, gracias a la ausencia de precipitaciones y a la estabilidad del tiempo.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 62% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 41% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el aire se sentirá un poco más seco hacia el mediodía, la combinación de temperaturas suaves y cielos despejados hará que la jornada sea ideal para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas que oscilarán entre los 7 y 12 km/h, predominando de dirección norte y noreste. Estas condiciones de viento serán suaves, lo que no debería causar molestias y, de hecho, podría resultar refrescante en las horas más cálidas del día. Las ráfagas máximas se esperan en torno a las 14:00 horas, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría aportar una ligera brisa que hará más placentera la experiencia al aire libre.

No se prevén lluvias en ningún momento del día, con un 0% de probabilidad de precipitación, lo que refuerza la idea de que será un día seco y soleado. Este clima despejado y sin lluvias es perfecto para disfrutar de paseos por la ciudad, visitar monumentos históricos o simplemente relajarse en los parques locales.

Con el orto a las 08:00 y el ocaso a las 17:58, los ciudadanos de Úbeda podrán aprovechar al máximo las horas de luz natural. En resumen, hoy es un día propicio para disfrutar de la belleza de Úbeda bajo un cielo despejado y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la vida cotidiana en esta encantadora ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-11-20T21:45:09.